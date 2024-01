Calcio a 5 Msp. Conclusa la seconda fase. Chi va nella fascia Premier Il Balzac vince il girone A del campionato di calcio a 5 interprovinciale, qualificandosi per la fascia Premier insieme a Chelsea e Sodinims. Nel girone B, gli Amici di Englis ottengono il pass per la Premier insieme a Castellina e Bardena Dt. Nella categoria mediana si qualificano Estendarse, Invictus, Vic, Nwg, Sella e Misericordia di Prato. L'Nwg si rammarica per aver mancato la qualificazione per soli due punti. Vic e Invictus passano in serie A, mentre Atletico 2001 va in serie B.