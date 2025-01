Calcio a 5: oggi e domani a Guastalla la final four regionale. A caccia della Coppa

Il PalaChiarelli di Guastalla ospiterà, a partire da oggi, la final four regionale della Coppa Italia di Serie C1. Si comincia alle 15 con la prima semifinale, che vedrà opposti i bolognesi del Fossolo 76 e i modenesi della Pro Patria San Felice, in una sfida tra due nobili decadute che, in passato, hanno giocato a livelli più alti; alle 17, invece, tocca ai padroni di casa del Guastalla Futsal che andranno a caccia di un posto nella gara che assegna il trofeo contro i piacentini del Baraccaluga, guidati in panchina dal reggiano Tagliavini. Gli ospiti, secondi a -2 dalla vetta in campionato, fanno affidamento sui gol di Mello (5 reti finora, capocannoniere della manifestazione), mentre la squadra di Serafino Muraca è arrivata tra le prime 4 superando nel girone Shqiponja ed Equipo Futsal Crevalcore.

Domani in scena le due finali: quella che assegnerà il trofeo maschile alle 17, preceduta da quella quella che varrà il titolo femminile, con sfida alle 15 tra Annia Serenissima e Bologna.

Vista l’affluenza da tutto esaurito (i posti sono 490), si può prenotare l’accesso registrandosi ad un link presente sui social della società ospitante; prevista anche la diretta streaming sulla pagina Facebook della Figc regionale.