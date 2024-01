Calcio a 5: oggi negli ottavi sfida la Dozzese. Coppa Italia: l’OR deve vincere, altrimenti è fuori

Dentro o fuori per l’OR Reggio Emilia in Coppa Italia.

Alle 21 la squadra granata esordisce negli ottavi della kermesse riservata alle formazioni di Serie A2, giocando a Imola con la Dozzese.

I bolognesi, secondi nel girone proprio davanti al quintetto cittadino, hanno un organico per puntare senza mezzi termini al salto di categoria: Kakà, ex Kaos, è un fuoriclasse di livello assoluto e finora ha già messo a segno 21 reti, ma non mancano altri atleti di livello come Martella, Drago e Badahi; mister Margini, tecnico degli ospiti, ha tutti a disposizione, ma deve valutare le condizioni di capitan Edinho, lasciato a riposo nell’8-0 di sabato scorso col Real Fabrica per un problema fisico. Si gioca in gara secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno i supplementari e, persistendo ancora l’equilibrio, sarà la Dozzese a qualificarsi ai quarti visto il miglior piazzamento in regular season. La vincente del match odierno sfiderà poi la squadra che uscirà vittoriosa da Unicusano Ternana-BFC 1909, ultimo ostacolo prima delle Final Four di Policoro.

Foto: Alessandro Arduini, laterale dell’OR Reggio Emilia