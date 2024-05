Calcio a 5. Recanati ha scelto: il diesse sarà Cassisi

Nuovo direttore sportivo per il Recanati C5. A costruire la squadra nonché a scegliere l’allenatore dei giallorossi per la prossima stagione, sarà Giuseppe Cassisi. Un uomo di sport, in passato manager nel ciclismo professionistico e profondo conoscitore del futsal avendo maturato esperienza come presidente alla Tenax Castelfidardo (portandola alla conquista di una storica promozione in A2) e negli ultimi mesi al Bulldog Lucrezia in A2. Come primo compito avrà quello di individuare il tecnico che guiderà il team che dovrà disputare il quinto campionato di fila nella B nazionale. Dopo l’eliminazione nei playoff per mano degli umbri del Grifoni ha salutato l’allenatore Mastrogiovanni e la panchina al momento è vacante. Il ds si è detto estremamente felice della chiamata da parte della società leopardiana ed ha dichiarato che metterà a disposizione le proprie conoscenze e la propria proverbiale passione allo scopo di aiutare il Recanati C5 nel raggiungimento degli obiettivi.

an. sc.