Calcio a 5. Sangio, a Livorno mancherà Ramos

Sono tre anni che la Futsal Sangio è bersagliata dagli infortuni. Ora è toccato al portoghese Sergio Ramos, fermarsi ai box per uno stiramento muscolare. E la squadra biancazzurra diretta da coach Francesco Ferrini, oggi sabato 30 novembre avrà una trasferta quasi impossibile, perché giocherà a Livorno contro la Boca, con inizio alle ore 15. I labronici sono secondi in classifica, a due punti dalla prima, e quindi cercheranno con ogni forza di vincere. Ferrini fa affidamento su coloro che sono a disposizione, e cioè Torre, Pinzi, Matteini, Pavanello, Faelli , Muzzi, Senesi e poi alcuni atleti dell’Under 19, che nel loro campionato sono primi, seguiti a tre punti dal Prato e dal Versilia. Una sfida difficilissima, ma i ragazzi di Ferrini sono pronti a dare tutto ciò che possono per giocare una partita degna del loro valore. La perdita per infortunio di Ramos è una mancanza molto importante, anche perché è l’atleta è il regista della squadra.

