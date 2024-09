Calcio a 5: seconda giornata di Serie C1. In campo Guastalla e Shqiponja

Impegni interni per le due reggiane di Serie C1, di scena nella seconda giornata di campionato. Il programma si apre alle 15 a Guastalla (1), coi padroni di casa che ospitano i piacentini del Baraccaluga (3), guidati in panchina dal reggiano Tagliavini. Remake della scorsa C2, invece, a Cavriago: il Futsal Shqiponja (0) riceve alle 17,30 la Pro Patria San Felice (3) provando a dimenticare il "settebello" subito sabato scorso per mano del Due G Futsal Parma. Posticipati, invece, l’impegno degli Original Celtic Bhoys (1) in C2, visto che la sfida interna col Sant’Agata (3) si giocherà il 31 ottobre; turno di riposo, invece, per i Phoenix Cavriago (0).

Triangolare amichevole, infine, per l’OR: a due settimane dall’inizio del campionato di Serie A2, la formazione cittadina gioca alle 14,30 a Mantova contro i padroni di casa, mentre nelle due sfide successive entrerà in gioco il Lecco. Dopo la bella vittoria di Cavezzo col Modena, i granata vogliono mantenersi imbattuti in preseason.