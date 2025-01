Calcio a 5 serie A, Italservice oggi a Pomezia. Settore giovanile, il bilancio di Mascarucci. "Anno zero, ma prospettive rosee»

Oggi alle 19, al PalaLavinium (diretta streaming visibile attraverso il canale YouTube della Divisione Calcio a 5) affronta la Fortitudo Pomezia che ha battuto i campioni della Meta per 3-2. Intanto Fabrizio Mascarucci (foto), responsabile tecnico del settore giovanile e tecnico dell’Under 19, fa un bilancio della prima parte della stagione: "Per noi questo è un vero e proprio anno zero: al netto di qualche sacrosanta conferma, i quadri tecnici sono stati ampiamente rinnovati, un poderoso sforzo organizzativo e di risorse ha permesso di mettere ai nastri di partenza ben 6 squadre nelle categorie agonistiche senza lasciare indietro nessun ragazzo e l’attività di base è stata rivoluzionata nel significativo tentativo di continuare a costruire dal basso. Avere tre squadre in Under 15 è un patrimonio umano e di crescita sportiva da non sottovalutare". E chiude: "D’altro canto, manteniamo un occhio attento alle competizioni e il "focus" sul rendimento: le nostre squadre "Élite" in Under 15, 17 e 19".

b. t.