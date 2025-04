Campionato A Elite in pausa: spazio alla finale di Coppa Italia e statistiche di stagione

A 80 minuti dalla fine della stagione regolare il campionato di A Elite si prende due settimane di sosta: la prima, questa, per lascare spazio alla finale di Coppa Italia (Rovigo-Famme Oro sabato a Rovigo) e la seconda per celebrare la Pasqua. Ne approfittiamo per qualche statistica e qualche news telegrafica.

Metamen. A forza di “carrettini” insieme ai compagni Juan Cruz è arrivato quasi in cima alla classifica: otto mete per il tallonatore dei Diavoli, una in meno rispetto al colornese Koffi.

Kicker. Maxi Ledesma rimane purtroppo in testa alla graduatoria dei calciatori più precisi. Il ‘purtroppo’ deriva dal fatto che il mediano è infortunato da tre settimane e ha così mantenuto inalterato l’eccelso 90% di calci piazzati a segno. Dietro a lui Zaridze (Rangers, 87%) e Ceballos (Colorno, 86%).

Possesso&territorio. Il Valorugby è la squadra che esprime maggior possesso palla (55%) e maggior permanenza nella metà campo avversaria (57%); questi primati però non si tramutano pienamente in punti.

Pubblico. In crescita la media spettatori del campionato, soprattuto grazie al sold out di Rovigo-Petrarca (4800 spettatori) e ad altre ottime cifre provenienti ancora da Rovigo e Viadana. Reggio ha saputo portare 600 o 700 spettatori alla Canalina per la Serie C ("è stato bellissimo giocare davanti a tutte quelle persone", ha detto il capitano Fontanesi); speriamo che questo affetto per i ragazzi della cadetta si trasmetta ai fuoriclasse della prima squadra.

Storia. Su Facebook è apparsa una pagina che ripercorre la storia del rugby reggiano dal 1945, attraverso i gloriosi articoli dei quotidiani. Si intitola “Il rugby reggiano dalle origini nelle cronache dei giornali”. Quest’estate la nostra palla ovale compirà 80 anni.

Seven. Filippo Bozzoni, ala del Valorugby, convocato al raduno della nazionale di rugby a sette in programma fino a domenica ad Artena, vicino a Roma.

Junior. Il Valorugby U18 ha perso sonoramente a Colorno, 24-76, mentre l’U16, già qualificata per le finali nazionali, ha vinto 26-19 sul campo del Bologna RC. Sconfitti i Diavoletti U14 di Vaki, terzi nel triangolare con Lyons e Bologna.

Serie C. Nello scorso weekend oltre al Valorugby ha vinto il Guastalla, 23-19 a San Marino su Rimini. Domenica Diavoli a Formigine, Guastalla a Ravenna.