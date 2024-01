Calcio a 5 serie A, domani alle 18,15. L’Italservice a Torino contro una pretendente allo scudetto

Domani alle 18,15 l’Italservice (foto Murilo) è di scena a Torino contro la L84. La partita sarà trasmessa in diretta Sky Sport. "E’ una partita contro una delle principali candidate allo scudetto, insieme ad Olimpus Roma, Napoli e Feldi Eboli – avverte la presidente Simona Marinelli –. Giocheremo contro una corazzata e contro due nostri grandi ex come Cuzzolino e Fortini, due giocatori di grande qualità come tutto il loro roster". L’analisi del massimo dirigente biancorosso poi si allarga: "Nel girone di andata siamo andati sotto le nostre aspettative. Abbiamo costruito una squadra che ha le carte per puntare ai playoff, ma al giro di boa siamo noni e virtualmente fuori. Ci sono state alcune prestazioni scialbe, durante i giorni scorsi ne abbiamo parlato coi ragazzi. Ci aspettiamo un riscatto". Certo in trasferta con la L84 non sarà semplicissimo: "E’ la prima giornata di ritorno, e ci aspettiamo quindi una reazione in tutto il girone di ritorno – sottolinea la prima tifosa dell’Italservice –. Abbiamo inserito due giovani di talento, come Moahbz e Juan Fran, qualcos’altro potrà cambiare, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è accelerare". Sul futuro la numero uno del club di Pesaro dichiara: "Voglio tornare a vincere, voglio tornare a vedere una Italservice ambiziosa e che lotti per conquistare i titoli più importanti".

Pesaro ha girato la boa al nono posto, ovvero il primo della colonna di destra della classifica. Non il massimo per chi in estate aveva costruito un organico ambizioso, che potesse stare dentro le prime otto, se possibile vicino al podio. Attenzione però, la classifica è molto corta e il tempo per recuperare c’è. La Marinelli aggiunge: "Lo dico chiaramente a tutti senza mezze misure: dopo un periodo di necessario ridimensionamento del club, vogliamo tornare grandi protagonisti del futsal italiano, il prima possibile. La storia, il blasone di questa società e i nostri tifosi, tornati numerosi al palazzetto, grazie anche al grande lavoro del nostro direttore Nicola Munzi e di tutto il settore giovanile, meritano ambizioni superiori. Da presidente della società lo dico e ribadisco a chiare lettere: voglio che l’Italservice torni a vincere. E per questo stiamo lavorando". E chiude: "Un titolo in realtà lo abbiamo già vinto anche quest’anno: un settore giovanile con tantissimi tesserati che ci regalano tante soddisfazioni e prospettive future indispensabili per ogni realtà sportiva".

b.t.