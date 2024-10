Calcio a 5 serie A: domani alle 20,30 debutto in casa. Italservice con la corazzata Torino

L’Italservice debutta in casa domani alle 20,30 al PalaMegabox. Dopo l’amaro antipasto di Roma, dove i biancorossi hanno perso nella prima giornata di campionato, ecco arrivare a Campanara la L84 di Torino. Avversario con tanti ex pesaresi: Cuzzolino, Fortini e Murilo Schiochet. Pierluigi Galliani, uno dei tanti volti nuovi in casa Italservice, nonché autore del momentaneo 1-0 nella scorsa gara giocata nella capitale, suona la carica: "La L84 è un’altra corazzata. Affrontiamo tutte squadre candidate a vincere nelle prime quattro giornate. Dopo Roma e L84 seguiranno Napoli e Catania. Tutte le partecipanti alla serie A sono difficili da affrontare. Noi ce la vedremo con la L84 come faremo con le altre, abbiamo lavorato intensamente in settimana, in campo e durante le sessioni di analisi-video. Sono sicuro che arriveremo pronti, proprio come lo eravamo a Roma. Vogliamo fare il massimo contro ogni avversario".

Galliani racconta anche come sta e soprattutto che aria si respira nello spogliatoio: "Il debutto è stato amaro, contro Roma siamo andati in vantaggio 2-0 e abbiamo incassato la rimonta in pochi minuti. C’è sicuramente da salvare il fatto che ce la siamo giocata alla pari con una delle squadre candidate a vincere. Questo dimostra che possiamo farlo con tutti, a viso aperto, senza paura". E aggiunge: "Mi trovo benissimo, con i compagni, con il mister, lo staff e la società. La squadra è nuova, molto giovane, per quanto riguarda la crescita siamo a buon punto, ma c’è da continuare comunque a lavorare. L’obiettivo è quello di trovarci e conoscerci sempre meglio".

Abbonamenti. Domani (venerdì) dalle 17,30 alle 19,30 sarà possibile ritirare o sottoscrivere l’abbonamento al prezzo di 35 euro per tutte le gare casalinghe della regular season nella biglietteria del PalaMegabox.

Biglietti. Prezzi popolarissimi: 5 euro per ogni settore; Under 18 ingresso gratuito.

