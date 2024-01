Calcio a 5 serie A: finisce 4-1 per la squadra di Scarpitti che vince in rimonta. Impresa Italservice, battuti i campioni di Eboli

ITALSERVICE

4

FELDI EBOLI

1

(1-1 p.t.)

ITALSERVICE : Putano, Tonidandel, Belloni, De Oliveira, Schiochet, Berkane, Juan Fran, Luberto, Vavà, Miguelin, Mohabz, D’Ambrosio. All. Scarpitti

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Patias, Liberti, Marinovic, Montefalcone, Degan, Caponigro, Braga, Galliani, Restaino, Selucio. All. Samperi

Marcatori: 0’29’’ p.t. Marinovic (F), 15’22’’ Miguelin (I), 11’50’’ s.t. Mohabz (I), 16’09’’ De Oliveira (I), 16’33’’ Putano (I)

Ammoniti: Schiochet (I), Braga (F), De Oliveira (I), Liberti (F), Venancio (F), Tonidandel (I), Mohabz (I)

Arbitri: Nicola Lacrimini (Citta’ di Castello), Ugo Ciccarelli (Napoli); crono: Daniele Conti (Ancona)

Grande prova dell’Italservice che in rimonta davanti al suo pubblico batte i campioni d’Italia della Feldi Eboli. Eppure la partita non si era messa bene per la squadra di casa. Infatti gli scudettati sono andati in vantaggio solo dopo appena 29 secondi sorprendendo Pesaro. I biancorossi però non si sono fatti scoraggiare. Sono rimasti concentrati e sul pezzo. Un giusto atteggiamento che ha finito per premiare la formazione di Scarpitti. Ad aprire le marcature dei padroni di casa ci ha pensato Miguel. Si va all’ intervallo in parità. Ma è nella ripresa che il team della presidente Marinelli si scatena. Mohabz, De Oliveira e Putano firmano la riscossa dei marchigiani che confermano il magic moment del club. Sembra proprio che la squadra abbia trovato i suoi equilibri e la sua dimensione. Il 2024 è iniziato proprio bene. Ma c’è poco tempo per festeggiare, martedì prossimo si torna in campo. L’avversario di turno è Avellino. È una trasferta da prendere con le molle. Calcio d’inizio alle ore 20.

b.t.