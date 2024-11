Calcio a 5 serie A. Italservice, è il momento di reagire. A Viterbo per la prima vittoria

Serve una vittoria. L’Italservice Pesaro deve muovere la classifica per la prima volta nel turno infrasettimanale di serie A. I biancorossi oggi, alle ore 20, fanno visita all’Active Network Viterbo. Match valido per la quinta giornata di regular season, da disputare al PalaSport di Orte. Capitan Tonidandel e compagni sono reduci da quattro sconfitte consecutive, uno score veramente severo per le prestazioni offerte sul parquet. Mister Davide Bargnesi (foto) chiede di lasciare l’ultimo posto solitario in classifica: "Il nostro campionato inizia a Viterbo? No, il nostro campionato prosegue a Viterbo. Dobbiamo essere consapevoli dell’inizio non positivo, ma la squadra è viva, vivissima. Il fuoco è più che acceso. Dovremo alzare il nostro livello complessivo, non ci basta migliorare su un singolo aspetto". Sull’Active Network: "Affronteremo una delle formazioni più quadrate e affiatate della massima serie, l’unica ad aver segnato alla Feldi Eboli. Hanno stravinto con il Cosenza, sempre davanti al loro pubblico. Giocheremo in uno dei palazzetti più ostici della categoria. Siamo pronti". Il vice presidente dell’Italservice Moreno Bordoni è fiduciiso: "Abbiamo giocato finora con le big, da stasera inizieremo ad affrontare formazioni più alla nostra portata. Non dimentichiamoci che il nostro è un gruppo nuovo e giovane".

b. t.