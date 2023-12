Calcio a 5 serie A, oggi alle 20.30. Italservice con Viterbo e Bordoni torna nel club

L’Italservice oggi alle 20,30 al PalaMegabox ospita l’Active Network Viterbo per l’ultima gara dell’anno. "Sarà una partita difficile come tutte quelle di quest’anno, il girone è infatti molto equilibrato – afferma il dg Nicola Munzi –. Inoltre incontreremo la vera rivelazione, la neopromossa Viterbo, guidata da un grande tecnico umbro che ha vinto a Napoli. Dobbiamo far valere il fattore campo. In questa fase della stagione è fondamentale raccogliere punti. La società merita questa vittoria per tutto il lavoro che la dirigenza e la presidente Marinelli fanno tutti i giorni. Ma il successo lo inseguono anche i giocatori, attaccati ai colori biancorossi".

L’Italservice per questa occasione non sarà al completo: "Non ci sarà De Oliveira perché squalificato – puntualizza Munzi – ma chi lo sostituirà darà senza alcun dubbio il massimo". E aggiunge: "Viterbo arriverà a Pesaro con la voglia di farci lo sgambetto ma noi non dobbiamo permetterlo".

Intanto l’Italservice saluta un grande rientro. Già consigliere del club sino a un anno e mezzo fa, Moreno Bordoni torna per rinforzare una società che, come sempre detto, ha tanta voglia di grande futsal nel presente e nel futuro. Bordoni, che nella vita lavorativa quotidiana è segretario della Cna Marche, non solo rientra, ma lo fa dalla porta principale: sarà infatti vicepresidente dell’Italservice - così come Giovanni Baldelli - con delega speciale al Settore Giovanile a cui dedicherà molta attenzione. "Dopo gli anni da consigliere - dice Bordoni - torno per dare il mio contributo ad una società che ho sempre portato e sempre porterò nel cuore".

Beatrice Terenzi