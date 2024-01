Calcio a 5 serie A2, che sfida: domani la Buldog a Bologna

La Buldog Lucrezia (serie A2 calcio a 5) affronta domani a San Lazzaro di Savena, alle 18, il Bologna. Una gara che arriva dopo la sconfitta con la capolista Ternana per 5-2, gara dalla quale i fanesi sono usciti a testa alta nonostante alcune defezioni. Ai "cagnacci" è mancata un po’ di precisione sotto porta, specialmente nella ripresa, in una partita che non fa uscire ridimensionati i gialloblu. Anzi, ancora una volta si conferma anche la bontà del vivaio di Lucrezia, considerando anche il gol del 2006 Matteo Diotalevi nella ripresa. "E’ difficile commentare una sconfitta in casa della capolista con una prestazione davvero ottima da parte nostra – afferma mister Renzoni –. Abbiamo giocato dal primo all’ultimo minuto con un’intensità che ha messo in grande difficoltà la Ternana su tutte le fasi di gioco e siamo stati puniti da alcune ingenuità nel primo tempo. Forse l’arbitraggio poteva essere rivedibile però noi non dobbiamo cadere in certi errori e mettere la gamba in situazioni in cui siamo puntati in maniera frontale, dove non c’è nessun bisogno di fare degli interventi che poi hanno portato al 6° fallo". E aggiunge: "Da questo sono scaturiti tre tiri liberi di cui uno solo ha portato al gol. Peccato per l’espulsione di Corvatta. Nel secondo tempo i ragazzi si sono comportati molto bene e c’è stato un gol molto importante da parte di Matteo Diotalevi che ci ha riportato in partita. Tuttavia avremmo dovuto assolutamente capitalizzare tutto quello che avevamo creato"

b.t.