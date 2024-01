Calcio a 5, serie A2. Kappabi insegue il riscatto

Voglia di riscatto per la Kappabi Futsal Potenza Picena che domani alle 17 scenderà sul campo del Russi per una gara molto importante del campionato di calcio a 5 di A2. Infatti i potentini stanno attraversando un periodo negativo ma è grande la voglia di rialzarsi subito e di voltare pagina. "Ci attende – dice Nico Sgolastra, esperto giocatore giallorosso – una partita difficile ed è anche la più importante dell’anno. Siamo reduci da tre sconfitte e non riusciamo a far punti: conosciamo il valore della gara contro un avversario ostico, molto offensivo e dovremmo essere pronti a contrastarli sin da subito" I potentini arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro la Dozzese terminata 5-4, in settimana i giocatori sono stati animati dalla grande voglia di allenarsi e riprendere il cammino. "Ci sono – conclude Sgolastra – i presupposti per tornare a fare bene, dovremo limare e correggere alcuni dettagli per farci trovare pronti all’importante gara. Sabato saremo al completo e abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore".

Le gare di oggi: Lucrezia-Roma 3Z History; Dozzese-Olimpia Regium; Russi-Kappabi; Unicusano Ternana-Atlante Grosseto; Bfc 1909-Lenzi Automobili Prato. Riposa: Real Fabrica di Roma. Classifica: Ternana 29; Dozzese 28; Olimpia Regium 23; Bfc 21; Kappabi 17; Russi 14; Roma History, real Fabrica 13; Lenzi Prato, Grosseto 10; Lucrezia 6.