Calcio a 5 serie A2. La Buldog Lucrezia più forte delle assenze. Soffre, lotta con caparbietà e vince a Pontedera

Una tenace Buldog Lucrezia, serie A2 di calcio a 5, vince sul parquet del Futsal Pontedera per 3-2. Con alcune assenze pesanti, tra cui Manfroi, i "cagnacci" lottano con grinta e caparbietà, portandosi a casa altri tre punti preziosi per il morale e la classifica. Una sfida indirizzata nel primo tempo a proprio favore dai gialloblu quando Chiappori, doppietta per lui, e il giovanissimo Diotalevi portano il risultato sul 3-0 con cui si chiude la prima frazione. Nella ripresa i ragazzi di mister Elia Renzoni tengono botta e resistono al tentativo di rientro dei toscani, chiudendo sul 2-3 che vale il prezioso successo dopo un match comunque combattuto. "I ragazzi hanno interpretato la partita molto bene, – afferma mister Renzoni -, giocando un primo tempo praticamente perfetto sulla fase difensiva e dove abbiamo concretizzato al meglio le occasioni da gol che abbiamo creato, riuscendo così a chiudere la prima frazione sul 3-0 a nostro favore. Nella ripresa, viste le poche rotazioni a disposizione, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire a livello fisico e siamo riusciti a contenere bene, e con concentrazione, la reazione del Pontedera fino a 6 effettivi dal termine in cui i nostri avversari hanno schierato il Power Play e ci hanno messo in difficoltà. Tre punti preziosi per la classifica".

b. t.