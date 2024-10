Calcio a 5 serie A2. Russi, esordio amaro contro Fabrica di Roma

Inizia certamente in modo non felice il secondo campionato di serie A2 del Russi calcio a 5. Dopo aver riposato al primo turno, i Falchetti cadono 5-1 a Fabrica di Roma, vicino Viterbo, dopo essere stati sotto anche 5-0, con il gol raccolto nel finale da Navarro con un gran sinistro ma su un campo al limite della praticabilità per la grande scivolosità del fondo. I ravennati iniziano bene, segnando dopo 30’’ ma la rete viene annullata per un fallo sulla rimessa. L’episodio chiave del primo tempo e, forse, dell’intera gara, arriva dopo 11’. Paciaroni, neo portiere del Russi, ben distintosi in precedenza, esce dall’area palla al piede ma serve inavvertitamente un avversario che calcia di prima intenzione, mano volontaria del portiere romagnolo, quinto fallo, rosso diretto e 2’ di inferiorità numerica. L’ottima difesa a tre del Russi regge per 118 dei 120 secondi necessari e cade per mano di Lari. Il 2-0 e il 3-0 sono di Da Silva, prima su azione d’angolo, poi su tiro libero. La ripresa inizia com’è finito il primo tempo: Russi in pressione ma ancora gol di Da Silva che sfrutta un rimpallo favorevole per battere Diedda, subentrato nel frattempo a Paciaroni. Col portiere di movimento, il Russi prova ad accorciare ma Relandini para il tiro di Hernandez e segna a sua volta nella porta sguarnita con un tiro di controbalzo a fil di palo. Gli arancionero di provano ma riescono solo a segnare il gol della bandiera per il 5-1 finale.

Risultati serie A2, girone B (2ª giornata): Pontedera-Grifoni 4-1, Potenza Picena-Buldog Lucrezia sosp., Grosseto-Prato 0-3, Real Fabrica-Russi 5-1, Imolese-Audax 4-3. Riposa: New Real Rieti. Classifica: Real Fabrica, Prato 6; Imolese 4; Audax, Grosseto, Pontedera 3; New Real Rieti 1; Russi, Potenza Picena, Grifoni, Buldog Lucrezia 0.

u.b.