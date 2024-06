CALCIO A 5, SERIE A2. Sgolastra rimane con la Kappabi

Altra conferma top per la Kappabi Futsal Potenza Picena che si tiene stretta per il secondo anno Nico Sgolastra (foto). Un elemento che valorizza l’organico del nuovo tecnico Sapinho. Potrebbe risultare il più "anziano" del gruppo (classe 1988), sarà il vice capitano. "Ho deciso di rimanere a Potenza Picena – afferma – perché sono felice di continuare a rappresentare le Marche in A2 per l’Italia con questo gruppo fantastico e con questi importanti colori. Ho ancora fame. Sembra una frase che ripeto ogni anno ma è la verità, anche se sarò il più grande dello spogliatoio. Ho voglia di rincorrere la palla e fare di tutto per provare a raggiungere obiettivi comuni importanti". Capitano giallorosso sarà ancora Renan Pizzo, una promozione per il brasiliano che è a Potenza Picena dal 2021.

an. sc.