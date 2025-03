Calcio a 5 serie B. La Mernap sogna la A2. Intanto si gioca la Coppa Italia

Inizia una settimana che potrebbe essere storica per la Mernap. I faentini giocano oggi alle 11 il quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia contro il Villorba e mercoledì sera potrebbero trovarsi per la prima volta in serie A2 in caso di vittoria nel recupero contro il Corinaldo (ore 19 PalaCattani), conquistando la promozione a due giornate dalla fine del campionto. Prima però ci sarà la coppa nazionale che vedrà i faentini impegnati a Falconara Marittima in un incontro molto insidioso contro i trevigiani, tra le formazioni più forti dell’intera serie B, e in testa al girone A. "La storica partecipazione della Mernap alla Final Eight ci inorgoglisce – afferma l’allenatore Matteo Vespignani -. Possiamo infatti confrontarci con realtà molto importanti e con squadre molto forti in una competizione di prestigio. Dopo la Coppa Italia inoltre, martedì, recupereremo la gara di campionato contro il Corinaldo, che vincendola ci regalerebbe la promozione. È da settembre che lavoriamo per vivere queste settimane. Ho quindi detto ai ragazzi di goderci il momento, cercando di mantenere la lucidità e la concentrazione". Per la sfida contro Villorba il tecnico non avrà a disposizione gli infortunati Cedrini ed El Oirraq e anche Magliocca è in dubbio.

In caso di vittoria, la Mernap affronterà domani alle 11 una tra Cures e Diaz Bisceglie. Questo il programma dei quarti di finale. Mernap -Villorba (ore 11); Cures - Diaz Bisceglie (ore 14); Ischia - Varese (ore 17) X Martiri Ferrara - Marsala (ore 20). Domani alle 11 e alle 14 ci saranno le semifinali e domenica alle 11 la finalissima che si giocherà a Jesi. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale You Tube della Divisione Calcio a 5.

Luca Del Favero