Calcio a 5 Serie B e C2. La Vigor Fucecchio si riscatta con la Sangiovannese. Prova di forza dell’Atletico, batosta per il Limite

Prezioso pareggio nel girone C di Serie B nazionale per la Vigor Fucecchio, in casa contro il Futsal Sangiovannese, che riscatta così il brutto passo falso di Campi Bisenzio contro l’Arpi Nova. Ottimo approccio dei ragazzi di coach Poli, che aggrediscono subito la partita passando in vantaggio con Qevani e chiudono il primo tempo avanti 2-1 con il guizzo di Rovella, dopo il momentaneo pari ospite. In avvio di ripresa ancora il giovane Qevani allunga sul 3-1, ma negli ultimi 10 minuti la Sangiovannese ribalta il risultato con Qevani, autore di una splendida tripletta, che scongiura almeno la sconfitta, fissando il punteggio sul 4-4 finale. La Vigor resta appaiata in classifica a quota 12 al Levante Futsal, al penultimo posto in classifica, e sabato prossimo alle 16 andrà a far visita al Bagnolo di Reggio Emilia.

Scendiamo nel raggruppamento B di C2 regionale, dove la capolista Atletico Fucecchio ha piazzato un’altra bella prova di forza, espugnando per 4-1 il campo della diretta concorrente Atletico 2001. A Maliseti (Po) i biancorossi di Perretta si impongono grazie alla doppietta di Lorenzo Magini e ai centri del solito Frediani e di Menichini. Adesso sono 8 i punti di vantaggio che fucecchiesi e Timec Prato, appaiati a 46 punti, hanno sulle più immediate inseguitrici. Niente da fare, invece, per il Limite e Capraia che crolla 8-0 a Firenze contro il Midland. Una battuta d’arresto pesante per la squadra di mister Gargelli in quello che era uno scontro diretto in chiave play-off. Adesso, venerdì prossimo alle 21.30 l’Atletico ospiterà il modesto Folgor Calenzano, mentre il Limite riceverà il fanalino di coda Alfieri Futsal Campi.