Calcio a 5 Serie B e C2. Vigor Fucecchio, occasione persa a Campi Bisenzio. L’Atletico stende l’Alfieri Futsal e mantiene la vetta

Brutta battuta d’arresto per la Vigor Fucecchio nel girone C di Serie B nazionale. Dopo aver ritrovato il successo nel precedente incontro casalingo con il Sant’Agata, infatti, i ragazzi di coach Poli non sono riusciti a ripetersi a Campi Bisenzio contro l’Arpi Nova. I padroni di casa si sono dimostrati più ’affamati’ ed hanno avuto la meglio con un netto 9-3. Per i fucecchiesi sono andati a segno Byaze, Campinotti e Mani. La Vigor resta così al penultimo posto con 11 punti insieme al Levante, ma vede allontanarsi il quartultimo, occupato proprio dall’Arpi Nova che adesso ha cinque lunghezze di vantaggio. Questa la formazione fucecchiese: Campinotti, Catania, Umalini, Pellegrini,Mani, Carmignani, Ammannati, Qevani, Rovella, Byaze, Montalbano, Grancioli. Per quanto riguarda, invece, il girone B di C2, invece, una vittoria e un pari per le due compagini del circondario.

Partiamo dalla capolista Atletico Fucecchio, che liquida 7-4 in casa l’Alfieri di Campi Bisenzio con la tripletta di Frediani e i gol di Cripezzi, Gianmarco Magini, Brancati e Menichini. I ’colchoneros’ comandano sempre insieme al Timec Prato, adesso con 43 punti. Ecco lo schieramento biancorosso: Pintus, Buggiani, Menichini, Magini L., Magini G., D´Alcamo, Cripezzi, Frediani, Brancati, Zito, Vigliotti, Moriani. Rocambolesco 5-5, infine, per il Limite e Capraia nel match interno contro il Quartotempo Firenze: doppietta di Massara e centri di Cardellini, Matteini e Vannini. I giallorossi restano a metà classifica. Ecco chi è sceso in campo: Tamburini, Scaramelli, Massara, Ruffo, Pitrone, Cardellini, Calugi, Matteini, Pedicini, Vannini, Nesti, Fashandi.