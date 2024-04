Calcio a 5 serie B femminile. Prato, un punto inutile. La squadra è retrocessa

Il Prato Calcio a 5 non riesce ad andare al di là di un pareggio nel derby esterno con il Cus Pisa (3-3) ed è condannato alla retrocessione. Alle biancazzurre per restare in serie B femminile sarebbe servita una vittoria, che però non è arrivata, e l’unico punto conquistato nell’ultimo appuntamento di regular season non è stato sufficiente ad agganciare la terzultima posizione. E pensare che sui campi dove erano impegnate le dirette concorrenti, tutto era andato per il verso giusto: sia il Real Gryphus Perugia che la Virtus Ciampino, infatti, non erano riuscite ad andare a punti, sconfitte rispettivamente per 7-4 sul campo della Littoriana e per 1-4 in casa contro la vincitrice del girone B C5 Roma. Alla fine però il pareggio ha permesso al Prato Calcio a 5 solo di riagganciare il Real Gryphus, mentre la Virtus Ciampino, che si è salvata, ha potuto conservare il terzultimo posto con due punti di vantaggio sulla coppia composta appunto da pratesi e perugine che ha chiuso la regular season in fondo ad una classifica che le ha condannate alla serie C e che è risultata la seguente: C5 Roma 61 punti; Perugia 39; Pistoia 35; Shardana e Littoriana 34; Eventi 30; Arzachena 29; Vis Fondi 27; Cus Pisa 23; Virtus Ciampino 21; Prato Calcio a 5 e Real Gryphus 19. Dopo molti anni di militanza nei campionati nazionali, le biancazzurre fanno dunque ritorno nel regionale. M. M.