Cortecci si aggiudica il torneo Terzani Open

Pietro Cortecci si è aggiudicato la seconda edizione del Terzani Open formula Rodeo che si è svolto sui campi indoor del Ct Siena dal 18 al 20 ottobre. In finale l’atleta senese, tesserato proprio per il Ct Siena, ha sconfitto 4-2 4-2 il pugliese Giuseppe Corsaro della Società Ginnastica Bari in un incontro più equilibrato di quanto dica il punteggio, grazie anche alla formula Rodeo che rende più difficile il recupero di un break.

Basti pensare che il match point si è giocato sul killer point. È stata la miglior finale che si potesse sperare, tra la testa di serie numero 1, Cortecci, appunto, e la testa di serie numero 2, Corsaro. Il tennista pugliese, dopo l’inizio travolgente del primo set, quando si è trovato avanti 2-0, in pochi minuti ha subìto il ritorno dell’atleta senese, che ha saputo imporre il proprio gioco e conquistare la vittoria.

"Anche questa seconda edizione del Terzani Open è stata un successo – ha dichiarato il direttore sportivo del Ct Siena, Paolo Bassi, durante la premiazione del torneo –. Vedere nel tabellone giocatori provenienti da tutta Italia è stata una grande soddisfazione per noi organizzatori e una garanzia di un tennis di livello per chi ha assistito agli incontri".

Alla premiazione di Cortecci e Corsaro è intervenuto lo sponsor, Leonardo Terzani Scala.