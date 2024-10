Judo, le ragazze dell'Accademia Prato prime in Coppa Italia A2

Prato, 29 ottobre 2024 - L'Accademia Prato si è rivelata la miglior società in Coppa Italia A2 di judo, per quanto riguarda la competizione riservata alle donne. E' il verdetto emesso dalla manifestazione andata in archivio pochi giorni fa a Lignano Sabbiadoro, che nella gara femminile ha visto il sodalizio pratese salire sul gradino più alto del podio mettendosi alle spalle la Pro Recco Judo e il Judovanzago. Merito delle prestazioni delle singole atlete, iniziando da quella Benedetta Capponi capace di laurearsi campionessa nella categoria 63 kg. Ottime anche le performance di Sofia Kubler, che ha portato a casa un argento nella categoria +78 kg, e di Martina Cocco, bronzo nella categoria -78 kg. “È stata una bellissima giornata. In primis per il risultato, e forse questo è scontato, ma soprattutto perché finalmente mi sono sentita bene sul tatami e sono riuscita a fare quello per cui mi alleno da 25 anni – ha detto Capponi - ringrazio il mio allenatore, i miei compagni di palestra e chi ha creduto in me fino ad ora”. Alla kermesse ha preso parte anche Micaela Ingrassia, dando il proprio contributo per far sì che l'Accademia si issasse al primo posto nella classifica generale delle società con 24 punti. “Una giornata molto bella, poteva andar meglio nei singoli risultati – ha concluso il tecnico Fabio Barni – ma tutto quello che ci è mancato in termini nei giorni precedenti sotto il profilo dei risultati lo abbiamo raccolto oggi con il rendimento delle ragazze, quindi siamo contenti”.

G.F.