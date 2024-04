Calcio a 5 serie B. Recanati sfida Perugia nei playoff. Playout, Cus Macerata a Prato

Sabato di playoff e playout per le due formazioni maceratesi che militano nella B nazionale del futsal. Il team leopardiano per la verità ha già giocato e perso la scorsa settimana, superato in casa dagli umbri del Grifoni 2-4 (doppietta di Cassisi per i locali). Un risultato che pone gli avversari ancor più favoriti per il passaggio al secondo turno oltre a quanto aveva già detto il campionato, un torneo che li aveva visti battagliare fino all’ultimo per il primato e vittoriosi in entrambi i confronti contro Recanati. Domani alle 16 al Palasport di Spello il Grifoni, in virtù del secondo posto nel girone D contro il quinto di Recanati, avrà a disposizione il fattore campo per avanzare e due risultati su tre.

Anche il Cus Macerata sarà di scena in trasferta, ma in Toscana e per l’andata playout. Gli universitari saranno impegnati alle 19 a Prato contro l’Arpi Nova, compagine giunta al quart’ultimo posto in un altro raggruppamento. Il ritorno è in programma a Macerata la settimana dopo, la vincitrice della doppia sfida sarà salva, ma la perdente non sarà ancora spacciata, bensì potrà sperare di restare nella categoria mediante un altro doppio duello.

Andrea Scoppa