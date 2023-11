Calcio a 5 serie B: valdarnesi oggi di scena a ferrara. La Futsal Sangio ritrova bomber Righeschi

La Futsal Sangiovannese, calcio a 5 serie B, girone C, oggi alle ore 18 giocherà a Ferrara contro la Balca Poggese. I rosso-gialloneri sono guidati da coach Andrejic Velimir un ex giocatore dei più forti. La Balca ha nella rosa giocatori di grande valore quali Straface, Ferrante, Gamberini e Fadiga. La Futsal di Alex Diaz si opporrà con i vari Torre, Ruiz Gea in arte ‘Joseca’, Matteini, Bellocci A., Caio. La buona notizia è il rientro del goleador Leroi Righeschi. Fuori per tutto il campionato l’infortunato Riccobono. Domenica prossima rientrerà Faelli, altro bomber, per fine squalifica. Il presidente Simone Serafini afferma:"Incontriamo una squadra che fa dell’agonismo la sua arma migliore. Ha giocatori esperti. Noi faremo tutto il possibile per la vittoria. Possiamo farcela, sono fiducioso".

