Calcio a 5 Serie C2. Un Atletico travolgente. Bene anche il Limite

Ultimo turno di serie C2 favorevole sia ad Atletico Fucecchio che Limite e Capraia. I primi hanno infatti liquidato con un perentorio 11-1 in casa la Folgor Calenzano, mantenendo così la vetta del girone B insieme al Timec Prato, con 8 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Mattatori della gara Zito e Gianmarco Magini, autori entrambi di una splendida tripletta. Per quanto riguarda le altre reti biancorosse, invece, oltre alla doppietta di bomber Frediani, vanno registrati i centri di Moriani, Brancati e Vigliotti. Questi i ragazzi scesi in campo agli ordini di mister Perretta: Vaccaro, Pintus, Menichini, Magini G., Magini L., Cripezzi, Frediani, Bindi, Brancati, Zito, Vigliotti, Moriani Nello stesso raggruppamento, il Limite e Capraia ha superato 8-5 tra le mura amiche il fanalino di coda Alfieri Cambi, grazie alla tripletta di Pitrone, alle doppiette di Calugi e Massara e al gol di Cardellini. Con questi 3 punti i giallorossi di mister Gargelli agganciano all’8° posto a quota 29 l’Olimpia Pistoiese. Ecco la formazione schierata: Tamburini, Scaramelli, Massara, Pitrone, Cardellini, Calugi, Matteini, Murdocca, Vannini, Falcone. Intanto stasera nuovo impegno di campionato con il turno infrasettimanale valido come 20esima giornata. L’Atletico Fucecchio sarà di scena alle 21.30 a Firenze contro la Laurenziana, formazione quart’ultima in classifica, mentre alle 22 il Limite e Capraia andrà a far visita alla Sestoese, team che precede di ben 8 lunghezze.