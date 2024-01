Calcio a 5. Verag Villaggio batte il Chiesanuova

Bel successo esterno della Verag Villaggio nella seconda di ritorno del campionato di serie C1. La squadra ora guidata da Grandi si è imposta 3-0 sul campo del Deportivo Chiesanuova (reti di Salvaggio, Giannattasio e Rindi) ed in classifica

è salita a quota 17 punti (guida il Versilia con 42). Domani turno casalingo contro l’Alberino quinto con 30 punti. Scendendo in serie C2, nella prima di ritorno la capolista Timec impatta 2-2 contro Midland e viene raggiunta in testa a quota 40 punti dall’Atletico Fucecchio. Perde terreno anche l’Atletico 2001, che resta terzo con 33 dopo il kappaò casalingo maturato con il Lebowski (4-6). Giornata negativa anche per

il San Giusto, battuto 1-2 in casa proprio dall’Atletico Fucecchio mentre vince in trasferta il No Sense per 5-2 contro la Laurenziana. Così

in graduatoria il San Giusto è quarto con 32 punti insieme al Lebowski

ed il No Sense sesto con 30. I risultati delle altre pratesi del girone B: Sestoese-Chiesanuova 4-4, La Querce-Limite e Capraia 3-3.

M.M.