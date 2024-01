Calcio a cinque. Il ritorno dei campionati. La Timec ancora in fuga

I campionati regionali di calcio a cinque riprendono il corso regolare dopo la sosta natalizia, che però non tutti hanno potuto osservare a pieno. In questo periodo si sono giocati infatti i recuperi delle partite non disputate per l’alluvione del novembre scorso. In particolare, nel girone B della serie C2, la Timec Prato vincendo il derby con il No Sense per 6-3 ha consolidato la prima posizione in classifica. Per quanto riguarda le altre pratesi impegnate nei recuperi dell’ottava giornata di questo campionato l’Atletico 2001 ha battuto Midland per 3-2 mentre sono state sconfitte Chiesanuova (1-9 con Lebowski), San Giusto (4-6 con Sestoese) e La Querce (1-3 con Laurenziana). Oggi si torna in campo per la prima giornata di ritorno con questo programma: San Giusto-Fucecchio, Atletico 2001-Lebowski, Sestoese-Chiesanuova, La Querce-Limite e Capraia, Laurenziana-No Sense e Midland-Timec. In classifica Timec comanda con 39 punti davanti ad Atletico Fucecchio con 37, Atletico 2001 con 33 e San Giusto con 32. Seconda di ritorno invece in serie C1 con la Verag Villaggio impegnata sul campo del Deportivo Chiesanuova Val di Pesa. Infine, durante al sosta si sono giocate le finali di Coppa e per la serie C femminile si è imposto il Poggio a Caiano, squadra che è composta dallo stesso gruppo ex Polisportiva 2M che si era imposto anche l’anno precedente, per 2-1 sul Futsal Pantere.