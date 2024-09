Calcio a cinque. Marwan Badahi: da Santa Sofia alla Roma

Un fuoriclasse a Roma. In questi giorni Marwan Badahi, laterale marocchino classe 1996, è sbarcato nella capitale in vista del prossimo campionato di calcio a cinque di serie A2 Elite. Badahi, residente a Santa Sofia e re indiscusso dei tornei nostrani di calcio a cinque, scenderà in campo con la prestigiosa maglia dell’As Roma: la stessa società dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti.

Una nuova, importante, avventura per l’elegante calciatore che, dopo i primi passi nel calcio a cinque con la maglia dell’Imolese, con 16 reti tra il 2016 e il 2019, ha disputato tre stagioni col Santa Sofia, in C1, con 57 reti in tre campionati. Dal 2020-21, poi, il salto di categoria col passaggio al Futsal Cesena in serie B con la cui casacca, in tre anni, ha contribuito prima alla vittoria della serie cadetta, poi a quella della serie A2 mettendo a segno la bellezza di 42 gol, centrando anche il secondo posto nella coppa Italia.

Nel campionato 2023-24 Badahi ha calpestato i parquet di A2 prima col Bologna poi con la Dozzese mettendo a segno altri 15 gol e mettendosi in evidenza per il suo talento e la sua classe che gli sono valse la convocazione con la nazionale del Marocco con la quale ha disputato un’amichevole, con un gol, a Rabat.

L’avventura con la maglia giallorossa è iniziata sotto i migliori auspici con sette reti, e quattro assist, nelle prime tre amichevoli giocate, conquistando da subito la fiducia di mister Emanuele Di Vittorio. Per il 28enne Marwan Badahi, che conta di restare nel giro della sua nazionale, una nuova sfida che partirà l’11 ottobre con la prima gara di campionato sul parquet del Futura Reggio Calabria.

Franco Pardolesi