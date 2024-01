Calcio a Cinque. MC dura solo un tempo senza Costa ed El Madi. A Treviso è una sconfitta

Senza Dudu Costa ed El Madi il Modena Cavezzo regge meno di un tempo a Treviso con lo Sporting Altamarca terzo, che si impone 10-4 nella 4^ di ritorno di Serie A2 Elite. Sotto 4-0 accorcia Gargantini e nella ripresa nonostante i gol di Aieta (2) e Aligante i veneti hanno almeno sempre 3 gol di margine. Una sconfitta che non fa troppo male: l’Altovicentino cede 6-3 con l’Elledì e resta a -13. Clas. Petrarca 36, Pordenone 33, Altamarca 32, Leonardo 29, Cdm e Elledì 28, Pagnano e Lecco 22, Mestre 20, Fenice 18, Modena Cavezzo 17, Altovicentino 4, Pistoia 0. In C1 (3^ di ritorno) secondo pari di fila del Sassuolo, fermato a Casalgrande dal Rossoblù Imolese in un 4-4 (tris di Antonietti e rete di Galletta) che impedisce di sfruttare il ko della capolista Villafontana e permette il sorpasso in vetta anche del Faenza (entrambe a +1 sui neroverdi) che sbanca 8-7 Montale nonostante un grande gara degli orange, sempre ultimi col Rimini. In C2 nella 2^ di ritorno la Pro Patria (decima di fila) piazza lo scatto a +5 sullo Shqiponja (ko 6-3 a Ponte Rodoni) grazie al netto 4-0 al Guastalla terzo (ora a -6): le reti sono di Garofalo (che poi va ko) e nella ripresa Guerra, Salerno e Spatari con un Latino sugli scudi fra i pali. Bene anche Emilia Futsal (6-4 sul campo del Molinella col tris di Hdioued) e Nonantola (7-4 a Moglia sul Bondanello con le doppiette di Piccinini e Zoboli). In Serie D esulta lo United Carpi grazie al 5-1 sul Carpaneto firmato da Gilioli (3) e Boadu (2), mentre la Virtus Cibeno chiude sullo 0-0 col Fabbrico.

d.s.