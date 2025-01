Calcio a cinque serie A2 e B. Un weekend sfortunato per le nostre squadre

È stato il fine settimana delle beffe. Il movimento maceratese del calcio a5 nazionale si è messo alle spalle una prima giornata di ritorno sfortunata come non mai, perché tutti gli incontri si sono risolti malamente nel finale.

In A2 la neopromossa Kappabi Potenza Picena è stata superata in casa 3-5 dalla quotata Prato. Peccato perché i giallorossi di mister Sapinho avevano saputo rimontare lo svantaggio da 0-3 a 3-3 grazie alle reti messe a segno da Berkane, Pizzo e Belleggia. Nelle battute conclusive della partita però, quando mancava appena un minuto alla fine, i toscani sono tornati avanti sfruttando il portiere di movimento e poi l’hanno chiusa in contropiede. Mattatore della partita è stato Berti che ha firmato quattro reti.

È andata pure peggio al Cus Macerata nel campionato di serie B. Gli universitari se la sono vista in casa contro Montegranaro e, tre volte avanti, sono sempre stati ripresi. Non bastasse questo, va aggiunto che il terzo recupero è arrivato addirittura ad un solo secondo dalla fine su tiro libero.

Stop in extremis anche per Recanati che ha aperto il girone di ritorno cadendo 4-3 a Faenza contro la Mernap, formazione che si trova in testa alla classifica. Anche qui gol vittoria segnato nel finale, una costante nel fine settimana delle beffe futsaliere.

Andrea Scoppa