Calcio a cinque stop. Il Prato si deve fermare. Sfida alla Roma rinviata

Con la Toscana, ed in particolare la nostra provincia, ancora in ginocchio e con molti palazzetti usati dalla protezione civile come campi base (è il caso del Pala Kobilica di Prato e della Campi Arena di Campi Bisenzio), il calcio a cinque prova a ripartire dopo lo stop quasi totale necessariamente imposto nell’ultimo week end ad ogni attività. Anzi, in qualche modo è già ripartito nei giorni scorsi, con la disputa di alcune partite della Coppa Toscana di serie C2, fatta eccezione però per le formazioni coinvolte nell’emergenza. Nel prossimo week end si dovrebbe però tornare a giocare, a cominciare dai campionati nazionali dove l’unica squadra a non rimanere ferma è stata il Prato Calcio a 5 di serie A2 maschile che è andato nelle Marche per affrontare il Buldog Lucrezia da cui è stato sconfitto. Gli uomini di Andrea Bearzi sabato però si fermeranno: la gara in programma al Pala Kobilica contro la History Roma ieri sera è stata ufficialmente rinviata al 16 dicembre. Più probabile che sia rispettato il calendario della formazione femminile, che domenica per la quinta giornata di serie B ha in calendario la trasferta di Roma, sponda Eventi Futsal. E per finire il quadro, sub judice anche il ritorno in campo dell’Italgronda Futsal Prato, già al palo la scorsa settimana, che sabato al PalaKeynes dovrebbe ricevere la Real Casalgrandese.

Durante la prossima settimana si dovrebbero invece disputare i vari recuperi. Scendendo nei campionati regionali, in serie C1 si ripartirebbe domani, con la Verag Villaggio impegnata in casa contro la forte Futsal Torrita, mentre in C2 il calendario delle pratesi nella nona giornata del girone C sarebbe il seguente: Chiesanuova-No Sense Prato, La Querce-Atletico 2001, Midland-San Giusto, Timec Prato-Folgor Calenzano. Questa è la classifica di questo campionato: Atletico Fucecchio 19 punti; Atletico 2001 e Timec 15; San Giusto 13; Limite e Capraia, Olimpia Pistoiese e No Sense Prato 12; Centro Storico Lebowski 11; Midland 10; La Querce 9; Sestoese 8; Chiesanuova e Quartotempo 7; Laurenziana 6; Folgor Calenzano 3; Alfieri Campi 1.

M.M.