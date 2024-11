Calcio a Cinque, un confronto ad alta quota. Mc sfida Altamarca

Trasferta veneta oggi per il Modena Cavezzo (in foto Aligante), atteso alle 17 a Maser (Treviso) nella 4^ giornata di Serie A2 Elite sul campo dello Sporting Altamarca che affianca i gialloblù al 3° posto. I ragazzi di coach Checa devono cancellare il primo ko subito per mano dei Saints Milano e saranno privi di capitan Amarante infortunato. Le altre gare: ieri sera Leonardo-Cdm e Cesena-Mestre Fenice, oggi Milano-Mantova, Rovereto-Maccan, Ol. Verona-Lecco, Pordenone-Elledì. Classifica: Mantova e Elledì 9, Mestre, Altamarca, Modena Cavezzo e Pordenone 6, Cdm 4, Leonardo, Milano, Maccan, Lecco e Rovereto 3, Cesena 1, Ol. Verona 0.

Lutto. In casa Modena Cavezzo è una vigilia di dolore col grave lutto che ha colpito il general manager Andrea Motta per la morte a 84 anni del padre Mario, tipografo molto conosciuto a Carpi per la Tipografia Grafica Carpigiana. A Motta le più sentite condoglianze da parte del Carlino Modena.

Regionali. Fermi tutti i campionati, spazio alla Coppa. In Coppa di C1 si gioca l’ultima giornata dei 4 gironi (passa solo la prima): nel ’C’ il Sassuolo riceve a Casalgrande alle 16 il Baraccaluga e passa solo se vince con almeno 9 gol di scarto; nel ’D’ alla Pro Patria San Felice basta un pari alle 15 a San Martino in Strada col Forlì per la semifinale. In Coppa di C2 si gioca la 2^ giornata nel girone ’B’ e il Montale riceve alle 15 L’Eclisse, già sconfitta del Nonantola 3-2 al debutto, nel ’C’ riposa l’Emilia. Prima giornata dei gironi per la Coppa di D: nel girone ’D’ ieri sera V. Libertas-Canarini e oggi Sp. Modena-Tekno (18 ad Albareto), nel girone ’E’ oggi Terre di Castelli-Libertas (16) e J. Finale-United Carpi (16,30).

Davide Setti