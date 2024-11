Calcio a cinque. Vigor: scontro ad alta quota contro La 10. E l’Atletico Fucecchio tenta l’impresa

L’odierna ottava giornata del campionato di Serie C1 riserva due impegni molto delicati per le due compagini fucecchiesi. Partiamo in ordine di classifica con la Vigor Fucecchio, che alle 22 al Pala Bastia di Livorno andrà a far visita a La 10. I labronici finora hanno conquistato nove punti, appena tre in meno dei fucecchiesi, e cercano l’aggancio in classifica. Proprio tra le mura amiche La 10 ha colto due dei tre successi ottenuti finora, tra cui un clamoroso 6-1 alla capolista Deportivo Chiesanuova. Sarà quindi una gara decisamente complicata per i ragazzi di coach Poli, che nonostante l’ultima sconfitta casalinga contro Remole stanno comunque mostrando un ottimo futsal.

Ancor più in salita si preannuncia la serata dell’Atletico Fucecchio, che alle 22.15 ospita il Deportivo Chiesanuova. L’attuale leader del campionato con 18 punti, più del doppio di quelli dei biancorossi, ha infatti vinto sei delle sette partite disputate finora perdendo soltanto, come già detto, a Livorno contro La 10. La squadra di Perretta ha comunque già dimostrato di essere attrezzata anche per le imprese, vedi l’ultimo pari in rimonta da 2-0 a 2-2 ad Asciano contro Le Crete e il successo di misura a Pisa con il Cus, le attuali due seconde in classifica.

Scendendo in Serie C2, invece, per la quinta giornata del girone C il Limite e Capraia è atteso alle 22.30 dal Folgor Calenzano. Sulla carta una sfida alla porta dei giallorossi di mister Gargelli, alla ricerca di continuità dopo la prima vittoria stagionale di venerdì scorso. I padroni di casa sono infatti attualmente ultimi con quattro sconfitte in altrettante partite.