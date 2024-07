Calcio camminato. A Viareggio impresa degli ex nerazzurri

Si è conclusa sui campi dello stadio Martini di Viareggio la sesta edizione del Campionato di Calcio Camminato Unvs. Impresa per la squadra composta anche degli ex giocatori del Pisa Sporting Club in un torneo che metteva una contro l’altra ventidue squadre divise in Over 50 (10), Over 60 (9) ed Over 67 (3) e che nella giornata di Sabato e nella mattinata di domenica hanno dato vita a ben 46 partite seppur con minutaggio ridotto. Nella categoria Over 50 il successo degli ex pisani, sotto la bandiera della Unvs di Pisa con un percorso netto. Prima del suo girone e prima nel girone finale dove ha battuto con identico punteggio di 3 a 0 le squadre della Bassa Romagna e di Biella classificatesi al secondo e al terzo posto, i pisani hanno messo a segno complessivamente sette reti senza subirne neanche una, a conferma delle qualità di questa squadra capitanata da Gerry Cavallo. Oltre a lui infatti facevano parte del team anche Davide Balestri, Lido Malasoma, Pierluigi Ficini, Marcello Russo, Fabrizio Tellini, Fabrizio Cini, Roberto Lucchesini e, tra i pali, Nicola Dorta.

La sezione pisana dei Veterani dello sport ha partecipato anche nella categoria Over 60 ma la defezione di alcuni elementi ha impedito di esprimersi al meglio classificandosi al settimo posto. Questa categoria è stata appannaggio della sezione di Bassano mentre sul podio sono salite anche le formazioni di Novara, giunta seconda e Torino, giunta terza. Per la prima volta è stata inserita la categoria Over 67 con l’affermazione della sezione di Biella su Cecina e Novara.

"Siamo molto contenti di questo successo - afferma Lido Malasoma -. Siamo un gruppo affiatato a cui piace divertirsi e il calcio camminato è una disciplina che permette a tutti noi di poter continuare a coltivare questa passione per uno sport sano e che permette a tutte le età di poter scendere in campo. Continueremo su questa strada anche nei prossimi tornei e tappe".

Michele Bufalino