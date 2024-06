Calcio giovanile. Il ’Mugello Young Soccer’ si colora di viola: la Fiorentina si prende il torneo

A Barberino di Mugello si è disputata una manifestazione di calcio giovanile di grande valore che si è colorata di viola. La Fiorentina si è aggiudicata l’ottava edizione del torneo Mugello Young Soccer categoria Pulcini 2013, valido anche come Memorial Elvio Banti. Nella finalissima la Fiorentina ha battuto il Fucecchio 2-1, al termine di una partita bella, combattuta ed equilibrata. Da ricordare che erano presenti al torneo 16 squadre di buon livello tecnico. Questo importante torneo si è svolto lo scorso fine settimana davanti ad un nutrito e appassionato pubblico. Torneo caratterizzato anche da correttezze e fair play fra le squadre partecipanti.

Il presidente della società Spartaco Banti Barberino di Mugello, Bruno Nencini, ha parole di elogio per tutti: "Ringrazio i genitori ed i volontari che, con il proprio supporto, hanno fatto sì che la manifestazione potesse svolgersi al meglio, come è sempre stato negli anni precedenti. La nostra società ha voluto offrire un pallone e il gagliardetto, per un simbolico saluto, al sindaco uscente di Barberino di Mugello Giampiero Mongatti. L’attività presso il campo sportivo mugellano continuata con il torneo di calcio a 5 Mugello Super League che è iniziato lunedì scorso, mentre nei giorni dal 17 al 21 giugno ospiteremo il prestigioso Fiorentina Camp".

Il Barberino di Mugello conferma così di avere molta attenzione per la scuola calcio e il settore giovanile, linfa vitale per il sodalizio rossoblù.