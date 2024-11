Calcio Impresa di Maggiari. Segna in 5 regioni diverse

Piccolo record personale per l’attaccante massese Francesco Maggiari che la settimana scorsa è riuscito a completare l’impresa di segnare nei campionati d’Eccellenza di cinque diverse regioni: Toscana, Liguria, Piemonte, Puglia e Campania. La punta classe 1998 ha iniziato questa stagione al Molfetta Calcio nel campionato d’Eccellenza pugliese ma la società ha avuto purtroppo un tracollo economico ed il suo contratto è stato rilevato in questi giorni dal Buccino Volcei, squadra molto forte che milita nel girone B del campionato d’Eccellenza campano.

Maggiari è stato utilizzato subito nel turno infrasettimanale andando immediatamente in gol. Il Buccino Volcei è tornato in campo anche nel weekend ottenendo una nuova vittoria che gli ha permesso di salire in vetta alla classifica. Francesco non è nuovo a trasferimenti fuori regione. In passato aveva giocato per diverse volte in Liguria con ultimo domicilio al Campomorone Sant’Olcese di Genova. L’anno passato lo aveva cominciato al Fossano, nel campionato d’Eccellenza piemontese, mettendo a segno 3 reti e fornendo 5 assist fino a dicembre quando era tornato alla Massese. Con la maglia della squadra della sua città, da gennaio in poi, ha siglato 3 gol ed ha effettuato 5 passaggi vincenti. Una delle peculiarità della punta apuana è proprio quella di giocare per la squadra e di riuscire a mandare in gol i compagni.

Gianluca Bondielli