CALCIO JUNIORES NAZIONALI. Fezzanese pronta al tris contro il Ghiviborgo

La juniores nazionale della Fezzanese vuole fare tris. I fezzanoti, reduci da due vittorie consecutive, cercheranno di conquistare i tre punti anche oggi alle ore 15.30 al ‘Pieroni’ della Pieve contro il fanalino di coda del Ghiviborgo nella 17ª giornata del girone F. La terna arbitrale designata è di Chiavari: arbitra Trabucco con assistenti Marchetti e Gioia Dainese. I ragazzi di Giulio Ponte attualmente sono al quinto posto ed in una grande condizione, vengono da quattro risultati utili di fila e vorranno pertanto confermarlo sul campo, per continuare così la loro risalita nelle posizioni d’alta classifica. I verdi già nella gara d’andata si erano imposti sul campo dei lucchesi espugnandolo per 2-1. Le altre partite della giornata sono: Figline-Pontedera, Livorno-San Donato Tavarnelle, Poggibonsi-Cenaia, Sangiovannese-Mobilieri Ponsacco, Seravezza-Certaldo e Tau Altopascio-Aquila Montevarchi. Paolo Gaeta