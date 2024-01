Calcio: Prima e Seconda categoria. Gli Squali sono secondi. Sorride il Capezzano

Positivo il bilancio della prima domenica del nuovo anno.

Prima categoria. Ottimo il cammino compiuto fino a qui dal Forte 2015 che con la vittoria sul Corsagna aggancia il secondo posto in classifica, la distanza dal Marginone è sempre ampia ma l’obiettivo playoff si materializza ogni turno che passa sempre di più, eroe di giornata per i colori biancoazzurri e non è una novità il capitano Gianmarco Lossi che sigla ancora una tripletta, soddisfatto il tecnico Luca Cagnoni: "Ho visto oltre a un buon gioco anche tanta praticità e concretezza e questo mi fa ben sperare, avanti così". Si tiene in zona playoff anche il Capezzano che torna alla vittoria dopo alcune gare no con il Corsanico, decisiva la maggiore esperienza dei ragazzi di mister Coli che commenta così: "Ottima prestazione, non era una gara facile, siamo stati bravi a non perdere la calma e una volta passati in vantaggio a gestire", trova qualche aspetto positivo anche il tecnico Alfredo Casani che purtroppo bagna il suo ritorno con una sconfitta: "Ripartiamo dal buon primo tempo giocato con tanta intensità ed intraprendenza, nella ripresa siamo calati anche come concentrazione e questo ha fatto la differenza ma la base per ripartire c’è tutta". Parte bene anche la Torrelaghese del tecnico Giannini che piega la resistenza del San Romano e aggancia così il terzultimo posto intravedendo uno spiraglio di luce.

Seconda categoria. Riparte alla grande il Massarosa di Misuri che si impone a Monzone e continua la sua corsa verso la serena permanenza in categoria. "Grande prestazione, onore a un gruppo composto da uomini veri", esprime così la sua soddisfazione il tecnico Misuri, positivo anche il bilancio di Palmerini per il punto strappato al 95’ sul campo della Villafranchese: "Torniamo a fare punti fuori casa e per come si stava mettendo la gara è un risultato che può pesare in futuro, soddisfatti". Male inizia invece il Lido che viene sconfitto a domicilio dal San Prospero e vede i bassifondi avvicinarsi sempre più, ora i cavallucci sono terzultimi.

Cab