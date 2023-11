Calcio Uisp a 11: la crisi nera del Cpo La Sarticola, mentre Alinò domina

La Spezia, 13 novembre 2023 – Rallenta La Serra e così l'Amatori Per Lucio, che supera un irriconoscibile Cpo Agriturismo La Sarticola, l'agguanta in seconda posizione. Questo nel Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra che arriva alla settima giornata di andata e vede il Valeriano Favaro Alinò ancora a dominare, con la sua settima vittoria consecutiva. Primo successo stagionale per il Bagnone, che finalmente muove la classifica.

Nel Girone 2, Gran Caffè Sarzana corsaro sul Delta del Caprio (raggiunto dal Sesta Godano che si arena con gli ultimi dell'Amatori Pallerone) nel big match di giornata che rilancia il team di Grassi in solitaria.

Infine, nel Girone 3, bene il Ceserano, sempre tallonato dal Virgoletta, mentre il Farafulla cede il passo ai leader. Da segnalare la tripletta di Ippolito trascina il Rangers Soliera al successo in trasferta sull'Autoservice Cassana.

GIRONE 1

Cpo Agr. La Sarticola-Amatori Per Lucio 2-3 (Marinari, Biggi; Tognozzi, Freschi, Greco), Gs Pozzuolo-Montemarcello 4-0 (Fausti 2, Rocca, Baldassini G.), Blues Boys-Valeriano Favaro Alinò 0-4 (Battaglia, Novani, Diamanti, Todaro), Asd Il Ritrovo Filetto-Cgs Real Chiappa 1-2 (Moscatelli M.; Luiso, Agrifoglio C.), Comano-La Serra 2-2 (Chelotti, Galia; Gjonaj E., Casoni), Asc Bagnone-Amatori Filattiera 4-0 (El Atiki B., Trivelli, Fabiani S., Donati L.).

Classifica: VF Alinò punti 14; La Serra e Amatori Per Lucio 10; Blues Boys 9; Real Chiappa 8; Pozzuolo 7; Ritrovo Filetto e Cpo Agr. La Sarticola 6; Amatori Filattiera e Comano 4; Montemarcello e Bagnone 2.

GIRONE 2

Delta Del Caprio-Gran Caffè Sarzana 0-1 (Grassi A.), Amatori Pallerone-Sesta Godano 1-1 (Gerali; Ghiorzo), Albianese-Blues Boys 2 2-2 (Marcocci 2; Pucciarelli, Giovanelli), Amatori Castelnuovo-Pugliola/Bellavista 4-2 (Pezzica, Peigottu, Carli M., Belakhdim; Moretti A., Faggioni A.), Sporting Bacco-Riomaior Bar O'netto 0-1 (Resico).

Classifica: Gran Caffè Sarzana punti 11, Sesta Godano e Delta del Caprio 9; Castelnuovo, Tresanae Pugliola/Bellavista 6, Albianese e Riomaior 5; Blues Boys 2 e Bacco 4; Amatori Pallerone 3.

GIRONE 3

Pegazzano-Atletico Gordana 4-1 (Makitov 2, Scalise 2; Gremi), Golfo dei Poeti Lerici-Asd Il Ritrovo Filetto 2 4-0 (Barbasuli 2, Maddalena 2), Virgoletta-Romito 2-0 (Benvenuto G., Incorvaia), Farafulla Fc-Us Ceserano 0-1 (Pierini L.), Autoservice Cassana-Rangers Soliera 0-4 (Ippolito A. 3, Serafini).

Classifica: Ceserano punti 11; Virgoletta 10; Colomba e Soliera 9; Farafulla 8; Pegazzano 7; Golfo dei Poeti 6; Ritrovo Filetto 4; Cassana 3; Romito 1; Gordana 0.

OVER 45 a 7

Girone 1

La Serra-Vf Alino 1-9 (Baldi Santocchi; Dido 4, Vaiano 2, Sturniolo, Taouil 2), Moto Masini 2-Asd Commercialisti 3-7 (Papaleo 2; Biasci 2, Branchetti, Saravini, Galli S., Musetti Gian Luca 2), Bar Picchi/Bonanni-Tirrena Noleggi 4-9 (Sabatini A. 3, Bernardini P.; Fiasella 2, Campana 2, Galletto M. 2, Luccini, Bertagna S., Andreotti).

Girone 2

Arr. La Veneta-Bar Ravenna 2-7 (Monacizzo, Arena F.; Benetti 3), Ruberto, Bioletti, Prosposito, Morello), Vf Alinò/Metalluminio-City Car 2-1 (Magnani 2; Giovannini M.), Pizzeria Il Trincerone-Pizzeria Chiara 4-4 (Giovinazzo 2, Maggiari, Fanton; Datteri 3, Paita G.).

Marco Magi