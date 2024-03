Calciobalilla: la storia. Bernardi campione d’Italia. Ora è promosso tra i "Pro». E’ il più giovane in assoluto

David Bernardi, il giovanissimo campione, appena quindicenne, di calciobalilla di Badia Pozzeveri non finisce di stupire e vince lo scudetto, il titolo di campione italiano ai campionati tricolori di Macerata, con il primo posto nella categoria "Semipro", in coppia con il compagno di gioco ormai storico, Luca Falsaperla di Milano.

Questa incredibile medaglia d’oro lo ha fatto schizzare direttamente nella categoria "Pro", la più alta in questa disciplina. Facendo un raffronto che nell’immaginario collettivo sicuramente rende ancora meglio l’idea? Come se avesse raggiunto la serie "A" del calcio.

Ma non è finita qui. David Bernardi risulta essere il giocatore più giovane della storia ad essere entrato nella categoria "Pro" che raggruppa i campioni più forti della Penisola che si danno battaglia tutto l’anno per raggiungere l’obiettivo di campione italiano assoluto. Sicuramente il livello in questa categoria è altissimo e Bernardi dovrà impegnarsi molto per raggiungere buoni risultati; ma, considerando il suo passato e la tenera età, è naturale pensare che il suo margine di crescita sia notevole, quindi da lui tutti si aspettano ancora grandi risultati.

Rappresenta senza dubbio un motivo di orgoglio per il territorio altopascese. Il ragazzino ha cominciato ad appassionarsi piccolissimo: saliva su una sedia per arrivare a bordo del biliardino ed osservare il padre, anche lui ottimo giocatore.

Massimo Stefanini