Calciomercato mugello. Il San Godenzo riparte da Coppini

Sono previste grandi novità per il Luco in Promozione, interessato anche da un cambio societario che ha portato alla presidenza Franco Carnevali, finora nel ruolo di direttore generale, al posto di Marco Vivoli, che ha lasciato dopo 12 anni. La società mugellana ha ufficializzato la separazione dopo una sola stagione dall’allenatore Andrea Bellini, che ha guidato la squadra al nono posto in classifica. In Prima Categoria il San Godenzo, dopo la brillante salvezza ottenuta in questa stagione da neopromossa, ha confermato sia il direttore sportivo Marco Bargagni che l’allenatore Massimo Coppini, subentrato al posto di Andrea Bosi nel corso del campionato da poco concluso. In Seconda Categoria il Firenzuola si separa dall’allenatore Carlo D’Onofrio dopo due stagioni nelle quali la società dell’Alto Mugello ha mantenuto la categoria, chiudendo l’ultimo campionato al settimo posto. Tutto da definire per le altre società, alcune delle quali sono ancora impegnate nelle partite della post season o le hanno appena terminate.