Camminata. C’è la 41ª edizione di San Prospero

Il podismo torna in città domani con la 41ª edizione della Camminata di San Prospero, che parte e arriva nella zona del tribunale. Cinque gare in una, con la competitiva e non competitiva su km 11,5, la classifica relativa al Gran Prix, le gare riservate ai giovani che si svolgeranno nel Parco della Resistenza e la prova unica del campionato a squadre. La partenza è alle 9 per gli adulti, mentre i ragazzi, su differenti percorsi in base alle categorie, partono alle 9,15. Ad oggi si registrano quasi 200 iscritti competitivi, oltre a 500 ragazzi delle scuole. L’organizzazione è dell’ASD Podistica Faba: le iscrizioni alla competitiva adulti potranno effettuarsi, con pettorali limitati e a costo maggiorato, anche domattina.

Foto: Francesca Cocchi