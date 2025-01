Campionati Aics indoor. Medaglia d’argento per Gianni Siragusa nella marcia in pista

Medaglia d’argento per Gianni Siragusa (foto) nei 3mila metri di marcia in pista. Un piazzamento maturato in occasione della sesta edizione dei Campionati nazionali Aics indoor, Memorial Pietro Mennea, che si sono svolti nei primi giorni di questo 2025 presso gli impianti sportivi di Ancona. Pur condizionato da una forma influenzale, il marciatore di Colle di Val d’Elsa ha voluto fortemente partecipare all’importante manifestazione nel capoluogo marchigiano, salendo di nuovo sul podio e ampliando così il proprio rilevante palmarès nelle diverse specialità della marcia. Come d’abitudine Gianni Siragusa ha preso ben presto il comando delle operazioni, già dal primo dei quindici giri da 200 metri, ma proprio nell’ultimo giro della serie prevista dal regolamento Gianni Siragusa ha dovuto cedere alla velocità dell’atleta Renzo Mengoni, portacolori del comitato di Ancona e primo classificato al traguardo. Tempi eccellenti a livello mondiale per entrambi, in questo avvio di 2025. Il campione colligiano non si è fermato comunque al podio nella marcia. Nella circostanza Siragusa ha trovato anche la zampata giusta per far entrare in bacheca anche il bronzo in un’altra disciplina inserita nel calendario della rassegna tricolore di Ancona: il salto in lungo. Il prossimo impegno per Gianni Siragusa rappresenterà il debutto internazionale nel nuovo anno solare. Appuntamento agli Open di marcia a Madeira, arcipelago dell’Oceano Atlantico, in questo caso sulla distanza dei cinque chilometri in pista sabato 25 gennaio.