Gli ultimi risultati. Scherma Prato, Palmieri conquista il bronzo

Una medaglia di bronzo ed una serie di piazzamenti di livello che lasciando ben sperare in chiave futura. E’ il bottino con cui la Scherma Prato ha concluso la seconda prova regionale di scherma per quanto riguarda gli U17 e gli U20. Una manifestazione andata in archivio a Siena nei giorni scorsi, che ha visto sfidarsi in pedana i migliori giovani atleti della Toscana nelle varie specialità e nelle varie categorie agonistiche. E per quanto concerne in maniera più dettagliata il sodalizio pratese presieduto da Faustino Colombo, il miglior risultato lo ha conquistato il giovane Matteo Palmieri nella spada, piazzandosi sul gradino più basso del podio ed agguantando così una medaglia di bronzo.

Hanno staccato il pass qualificazione nella categoria "Giovani Spada Maschile" anche Niccolò Innocenti e Niccolò Tomberli. A chiudere il lotto c’era Noemi Bianchini, classificatasi ottava al termine della gara che l’ha vista protagonista. In precedenza, una delegazione del club ha gareggiato in una kermesse di rilievo interregionale: Alex Wang si è classificato quinto fra i "Giovani" (U20) mentre Rosa Orlandi si è classificata settima. Nella sciabola, nel corso della prova interregionale U14 di Chiavari, medaglia di bronzo per Benedetta Vanni (nella categoria "bambine") e sesta posizione per Irene Palmieri fra le "giovanissime". Fra gli "assoluti" infine, Marco Schiavina si è qualificato per la prima prova nazionale e raggiungerà la compagna di squadra Priscilla Del Mastio. Arrivati a questo punto, in termini di risultati la parola d’ordine della società resta quella di sempre: continuità.