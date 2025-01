La Fides di Paludi guarda tutti dall’alto. Sabato arriva Agliana per consolidare il +6

La Wetech’s Fides si è lasciata alle spalle un 2024 da incorniciare, specie negli ultimi mesi con l’en plein nelle 12 gare disputate sin qui nel girone B della Conference Nord Ovest di basket, per intenderci la Serie C Toscana. Capolista a punteggio pieno con 24 punti, 6 in più delle dirette inseguitrici Pino Firenze e Pallacanestro Prato, la squadra guidata da coach Riccardo Paludi coadiuvato dal suo vice Lorenzo Parigi sta davvero dominando il campionato. Una superiorità tecnica e agonistica sfoggiata dai gialloverdi montevarchini nonostante l’assenza in molte gare di Francesco Quaglia, ora recuperato, l’elemento più esperto in un roster di ottimo libello e capace di far fronte a qualunque defezione. Il torneo riprenderà per i fidessini sabato prossimo 11 gennaio, alle 18, con l’ultima partita prima del giro di boa. Arriverà in Valdarno la Pallacanestro Agliana che si trova a metà classifica. Per inciso, la prima di ritorno, il 18 gennaio, sarà di nuovo in casa per i valdarnesi che ospiteranno la Valdisieve.

G.B.