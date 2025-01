Scatta l’Otto Comuni. Primo atto a Formignana

Si parte domenica da Formignana con la 49^ edizione del trofeo ‘Otto Comuni’. Un appuntamento podistico su strada che ritorna per tutti gli appassionati di podismo con sei tappe complessive, promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara con la collaborazione delle società podistiche affiliate. Si comincia domenica con ritrovo dei partecipanti dalle 8. L’organizzazione logistica sarà a cura del gruppo podistico Faro Formignana. Il programma con le partenze differenziate per distanza, che varrà per ogni singola tappa del trofeo, sarà alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km. Prossime tappe il 26 a Voghiera, poi a febbraio il 2 a Mezzogoro in piazza Vittorio Veneto, il 16 a Comacchio nel suggestivo contesto naturale delle Valli al ‘Bettolino di Foce’. A marzo altre due tappe, il 2 a Portomaggiore in piazza Umberto I, anche questa si tratta di un’altra novità, mentre l’ultima tappa si terrà il 30 a Copparo in piazza del Popolo, con premiazioni finali. Le premiazioni saranno sempre in base alla categoria e i premiati saranno i primi cinque delle stesse.

Mario Tosatti