Campionati Assoluti ok. Verbena vince il bronzo

Grandi risultati per Sport Village Banca Pesaro nel nuoto artistico ai Campionati Assoluti Invernali di Riccione. Jasmine Verbena ha vinto il bronzo nell’esercizio di Solo, dove ha mostrato le sue immense doti, nuotando con grande padronanza del gesto tecnico, armonia ed eleganza che le hanno permesso di laurearsi terza sincronette d’Italia. Valentina Bisi, la sua compagna di squadra, si è classificata 8° assoluta, anche per lei un bellissimo esercizio di grande tecnica, nuotato con agilità e fluidità. Jasmine e Valentina sono poi entrate facilmente in finale anche nell’esercizio di Duo finendo al 5° posto. Entrambe continueranno la preparazione con la Nazionale italiana per gli Europei, Jasmine anche per i mondiali per la federazione di San Marino. La Verbena infatti compete per entrambe le nazionali quella italiana e quella di San Marino. Altro doppio di successo, Cecilia Zoffoli ed Eleonora Sarti che hanno incrementato ed eseguito al meglio tutte le difficoltà inserite nel programma. Infine, la squadra composta da Jasmine Verbena, Valentina Bisi, Melissa Magi, Cecilia Zoffoli, Martina Bisi Maria Allegra Del Prete, Eleonara Sarti, Elena Cascini, seppure non è entrata in finale, ha ben nuotato con ogni movimento eseguito al meglio, dimostrando un forte spirito di gruppo. Le 8 atlete della squadra con Sofia Serafini, Beatrice Scarpellini, Flora Marinelli ed Emma Pierleoni hanno eseguito gli Obbligatori con un’ottima precisione.

b. t.