Campionati di Enduro. Brilla la stella di Ciani

Passano le stagioni, ma Mirko Ciani non cambia le sue belle abitudini, continuando ad essere protagonista nei campionati di Enduro. Il 25enne pilota faentino, alfiere del Dozer Team Faenza e del Moto Club Rosignano, in questa annata sportiva sta disputando il Campionato Italiano Senior, gli Assoluti d’Italia e il Campionato Regionale in sella alla sua moto a due tempi di cilindrata 300, puntando in tutti a classificarsi nei primi tre posti. Ciani è quinto in classifica nel Campionato Italiano e in quella degli Assoluti d’Italia e secondo nella categoria Top Class del Regionale. In tutte le competizioni mancano ancora due gare e dunque il tempo per scalare le classifiche non gli manca. "Sono soddisfatto di come sta andando la stagione – afferma – anche se qualche problema non mi ha permesso di rendere al meglio nel Campionato Italiano dove sono arrivato due volte quinto, ma ora sto bene e punto al podio. Voglio fare bene anche negli Assoluti d’Italia dove le gare rimanenti saranno di due giorni e dunque saranno di fatto quattro: un’occasione da sfruttare per migliorare l’attuale terzo posto. Nel Regionale sono secondo e miro alla vittoria finale". Ciani si è messo in luce anche a livello internazionale nelle due tappe dell’Europeo, mentre domenica disputerà la prova italiana del mondiale che si terrà a Piacenza.

"All’Europeo sono arrivato quinto a Castiglion Fiorentino e terzo nello scorso week end a San Marino, risultati che mi hanno permesso di essere terzo in classifica generale. Valutiamo se prendere parte anche alle gare conclusive in Finlandia e in Germania, perché le spese sarebbero alte per un team come il nostro. Riguardo al Mondiale gareggerò nella E3 che è la categoria più alta e sarà una grandissima occasione per crescere e fare esperienza". Il Dozer Team ha lanciato da questa stagione anche Luca Geminiani, pilota di 12 anni di Marzeno, che ha chiuso al terzo posto il campionato regionale Uisp 85cc ed è terzo in quello regionale FMI 85cc.

Luca Del Favero